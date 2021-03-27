27.03.2021, Москва, Михаил Рябов

Новости Украины

Бывшая украинская прокурорша Наталья Поклонская изначально была пустышкой, которую политтехнологи превратили в символ Русской весны. Теперь своими оскорбительными для воюющего Донбасса реверансами в адрес Украины Поклонская сама уничтожила свое политическое будущее.

Об этом в блоге пишет экс-спикер МИД ДНР Константин Долгов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наблюдаем закономерный финал Поклонской. То, что она классическая ТП, умным людям было понятно с самого начала. Дальнейшие события развеяли все сомнения в её интеллектуальных способностях даже у людей наивных и легковерных.

Про политические, идеологические позиции Поклонской говорить бессмысленно. Их просто нет. Дама объявляла себя то борчихой против коррупции в Думе (интересно, как успехи), то украинкой (??), то бюсты у неё мироточили (потом перестали), а теперь, видите ли, она записалась в критикессы и даёт оценки народу Донбасса в событиях 2014-2021 годов. А ещё – сыплет оскорблениями как в адрес ополченцев, так и в адрес руководителей республик.

Вне всякого сомнения, украинской прокурорше Поклонской из госдумовского (пока ещё) кабинета виднее, что нужно делать людям в ДНР и ЛНР. Вот бы её назначить на какой-нибудь руководящий пост, она бы мигом всё разрулила! (нет).

Общественность ДНР дала твёрдую и жёсткую оценку последним заявлениям Поклонской. Всё правильно, молчать в этой ситуации нельзя. Одно дело, когда неадекватная дама высказывается у себя в соцсетях, другое – когда она идёт с этими заявлениями в эфир федерального ТВ.

Судьба самой дамы понятна: забвение. Вопрос к тем, кто слепил из говна пулю убогой украинской прокурорши «героиню Русской весны», которой она, конечно же, никогда не была – вы зачем это сделали?

Возможное решение оставить её ещё на один созыв в Госдуме будет большой ошибкой. Нижняя палата парламента последовательно улучшает свой имидж, этот процесс виден невооружённым глазом. Фрикам не место в Госдуме.

Если хочет – пусть самостоятельно баллотируется по мажоритарке. Заодно и посмотрим реальный рейтинг этой ТП», – резюмирует Долгов.