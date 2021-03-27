Поклонской хотят запретить въезд в ДНР

27.03.2021, Донецк, Сергей Вредников

Общественники ДНР призвали запретить экс-прокурору Крыма, действующему депутату Госдумы РФ Наталье Поклонской въезд в республику.

Об этом говорится в сюжете телеканала «Первый Республиканский», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, члены Общественной палаты ДНР не только обратились к руководству Крыма с просьбой не выдвигать кандидатуру Натальи Поклонской на выборы в Госдуму. Они также инициировали поднятие вопроса о запрете въезда политика на территорию ДНР.

«А всё из-за скандального заявления некогда символа Русской весны, которое противоречит мировоззрению жителей Донбасса и полуострова», – уточнили в сюжете.

«Получив достаточно комфортные условия своего личного существования, г-жа Поклонская неожиданно забыла о том, что практически 7 миллионов человек оказались в нечеловеческих условиях. Находясь под постоянными обстрелами жители как ДНР, так ЛНР своей целью видят исключительно присоединение своих республик к РФ. Ни о каком возвращении в Украину нет даже речи», – прокомментировал председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман.

В свою очередь зампред ОП ДНР Екатерина Мартьянова обратилась к главе республики Денису Пушилину.

«Хочу обратиться к главе, чтобы запретить ей въезд на территорию нашего государства», – сказала Мартьянова.

Общественники считают, что своими высказываниями Поклонская оскорбила память погибших жителей Донбасса, и она не может представлять интересы русского народа.

В свою очередь телеканал «Юнион» провел опрос жителей Донецка, поинтересовавшись их мнением о словах Натальи Поклонской, будто Донбассу уже всё равно, куда идти, – в РФ или на Украину.

«Столько убитых, столько домов разбитых. Вы извините, я бы не простила», – сказала другая жительница Донецка.

«Как бы, не всё равно, куда идти! Люди развиваются, живут, здесь происходит движение, развитие», – прокомментировала опрошенная девушка.

«С Украиной, мне кажется, вообще ничего хорошего не будет уже. С Россией хоть какие-то шансы есть», – сказал другой респондент.

«Я бы пошла в Россию, но не на Украину, – добавила жительница Донецка. – Я с Украины с 2014 года не получаю ни копейки. У меня два сына служат в ДНР, какая у них нервная система, они ведь видели, сколько крови, сколько горя, сколько смертей. Представьте себе, они пойдут куда-то?».