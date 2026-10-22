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В последние два с половиной месяца Россия демонстрирует, что готова воевать по-серьезному и будет зачищать Украину, по крайней мере, ту часть, которая не станет Россией.

Об этом в эфире телеканала RTVI заявил близкий к Кремлю политолог Сергей Караганов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы не должны были допустить такой войны, а сейчас, наконец, в эти два с половиной месяца мы начали воевать по-серьезному. Украина должна быть просто зачищена от любых военных сил. Если это будет продолжаться, то мы будем продолжать уничтожать цели на украинской территории. Жалко, но нам придется это делать на той украинской территории, которая не станет Россией. Одновременно нам нужно сказать нашим европейским соседям, что, если они будут продолжать свою агрессию через Украину, то рано или поздно удары, по крайней мере не ядерные, будут нанесены по их странам», – заявил Караганов.

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