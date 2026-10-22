Мы начали воевать по-серьезному, Украина будет зачищена, – близкий к Кремлю политолог

АнатолийЛапин.  
22.10.2026 11:09
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1175
 
Дзен, Россия, Спецоперация, Украина


В последние два с половиной месяца Россия демонстрирует, что готова воевать по-серьезному и будет зачищать Украину, по крайней мере, ту часть, которая не станет Россией.

Об этом в эфире телеканала RTVI заявил близкий к Кремлю политолог Сергей Караганов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В последние два с половиной месяца Россия демонстрирует, что готова воевать по-серьезному и будет...

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«Мы не должны были допустить такой войны, а сейчас, наконец, в эти два с половиной месяца мы начали воевать по-серьезному. Украина должна быть просто зачищена от любых военных сил.

Если это будет продолжаться, то мы будем продолжать уничтожать цели на украинской территории. Жалко, но нам придется это делать на той украинской территории, которая не станет Россией.

Одновременно нам нужно сказать нашим европейским соседям, что, если они будут продолжать свою агрессию через Украину, то рано или поздно удары, по крайней мере не ядерные, будут нанесены по их странам», – заявил Караганов.

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English version :: Читать на английском Мы начали воевать по-серьезному, Украина будет зачищена, – близкий к Кремлю политолог

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