СВО не ограничится одним Донбассом – Караганов

Максим Столяров.  
02.07.2026 10:33
  (Мск) , Москва
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Дзен, Россия, Спецоперация, Украина


Выход российской армии на границы Донбасса не завершит военный конфликт.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил близкий к Кремлю политолог Сергей Караганов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Выход российской армии на границы Донбасса не завершит военный конфликт. Об этом на пресс-конференции в...

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«Предположим, мы освободим Донбасс, и Украина согласится вести с нами переговоры. Вопрос – как долго они будут вестись, и пойдёт ли Запад на какие-то уступки? Сейчас они категорически отрицают компромиссы. Не упустили ли мы время, чтобы как следует врезать по Западу?» – спросили из зала.

«Остановка на Донбассе – это только остановка. Мы писали еще в самом начале этой операции, что победа может быть только тотальной. Но не для несчастной Украины, которую бросили в топку войны и просто ими топят.

Хотя я не снимаю ответственности с украинцев и, тем более, с их лидеров. Ими топят костер, который нас обжигает», – сказал Караганов.

«Но на этом война не закончиться, даже каким-то решением так называемого донбасского вопроса. Эта война может закончиться только сокрушительной победой, надеюсь, без массированного применения ядерного оружия против целей в Европе», – добавил он.

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