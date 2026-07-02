СВО не ограничится одним Донбассом – Караганов
Выход российской армии на границы Донбасса не завершит военный конфликт.
Об этом на пресс-конференции в Москве заявил близкий к Кремлю политолог Сергей Караганов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Предположим, мы освободим Донбасс, и Украина согласится вести с нами переговоры. Вопрос – как долго они будут вестись, и пойдёт ли Запад на какие-то уступки? Сейчас они категорически отрицают компромиссы. Не упустили ли мы время, чтобы как следует врезать по Западу?» – спросили из зала.
«Остановка на Донбассе – это только остановка. Мы писали еще в самом начале этой операции, что победа может быть только тотальной. Но не для несчастной Украины, которую бросили в топку войны и просто ими топят.
Хотя я не снимаю ответственности с украинцев и, тем более, с их лидеров. Ими топят костер, который нас обжигает», – сказал Караганов.
«Но на этом война не закончиться, даже каким-то решением так называемого донбасского вопроса. Эта война может закончиться только сокрушительной победой, надеюсь, без массированного применения ядерного оружия против целей в Европе», – добавил он.
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