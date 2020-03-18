Мы не итальянцы: карантин обрекает Украину на голодные бунты – эксперт

18.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Как показал опыт предыдущих мировых кризисов, по украинскому государству они бьют сильнее, чем по западным странам.

Об этом Youtube-каналу «Ukrlife» заявил политической консультант Николай Спиридонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Сейчас нас накрывает волна мирового кризиса, который намного опаснее того, что был в 1998 и 2008 годах, – рассказал эксперт. – По Украине эти кризисы ударяют намного сильнее, чем по другим странам. Там, где валюты на десять процентов обвалились, то в 1998 году российский рубль обвалился в пять раз, а украинская гривна – в 2,5 раза. Это, по сути, элемент внутреннего дефолта. В 2008 году гривна обвалилась на 60%, в 2014 – 2015 – в три раза. Мы идем уже к девальвации гривны, это достаточно очевидно, и, может быть, к голодным бунтам».

Спиридонов отметил, что если украинские власти решат ограничить передвижения граждан по итальянскому образцу, то должны четко понимать разницу между украинцами и итальянцами

«У них (украинцев – ред.) под подушкой сбережений нет, – заявил политконсультант. – Поэтому угроза социально-экономическая не меньшая, чем угроза медицинская. Государство должно подумать о том, как пенсионерам, малоимущим, семьям с детьми обеспечить минимальное снабжение продуктами. Очень легко всех отправить в отпуск, но не у всех есть достаточно запасов, чтобы сидеть на карантине».

Ранее стало известно, что украинские предприниматели значительно подняли цены на медицинские маски, а официальный Киев не собирается регулировать этот вопрос.