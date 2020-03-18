18.03.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Медицина, Политика, Украина
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«Почти минимальная пенсия» – на Украине резко взлетели цены на маски




Несмотря на эпидемию смертельно опасного коронавируса, желающие нажиться на всеобщей беде украинские предприниматели значительно подняли цены на медицинские маски, а Киев не собирается как-либо регулировать этот вопрос.

Об этом своём Telegram-канале сообщил депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Стоимость медицинских масок по цене нефти. Владимир Александрович, пять дней назад вы говорили, что медицинские маски будут на полках аптек в достаточном количестве и по доступной цене. Это была ваша очередная кварталовская шутка?

Я даже не говорю об остром дефиците. Посмотрите на ценники: 25 грн. за одну штуку! На площадках в Интернете стоимость упаковки на 50 штук – 1300 грн. Чуть меньше, чем минимальная пенсия. Учитывайте, в период эпидемий рекомендуется использовать одну маску не более двух часов», – возмутился парламентарий.

Напомним, накануне украинский политолог Василий Вакаров жаловался, что украинские власти и олигархи используют ситуацию с коронавирусом в собственных интересах за счёт простых украинцев.

 

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