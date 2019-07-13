Мы не можем даже пискнуть Европе о квотах – украинский экономист

13.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Украина находится в таком положении, что не может требовать от Европы отмены квот и допуска своей продукции на европейский рынок.

Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявил украинский экономист Алексей Плотников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Были ограничения и до соглашения об Ассоциации, но они были по-другому, были они и до того, как Украина стала членом ВТО немного по-другому, а сейчас ограничения, связанные с квотированием», – отметил эксперт.

«А где наше лобби по снятию этих ограничений? Скажем, у России мы видим лобби в Европе по снятию санкций, а где наши?» – спросила ведущая.

«Вопрос сложный, потому что для того, чтобы лоббировать и снимать ограничения, нужно по отношению к Европе демонстрировать определённую жёсткость. Когда Украина постоянно связана с Европой апелляциями «помогите, подскажите, станьте на нашу сторону в конфликте с РФ», когда Украина постоянно что-то требует от ЕС, одновременно демонстрировать жёсткость не получается.

Получается, что определённые политические поддержки за последние пять лет, по крайней мере, их демонстрация, всё это затмило отстаивание национальных интересов, в первую очередь, в экономической сфере. Украина не дошла до того, чтобы сказать: снимите квоты, дайте нашей продукции пойти на европейский рынок – нет, потому что мы ждём денег от Еврокомиссии, мы ждём, что ЕС нас поддержит, мы много в чём зависимы от той же самой Европы», – заявил Алексей Плотников.