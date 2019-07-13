Вместо шабаша под каналом Медведчука, пай-нацики провели показушную фотосессию у СБУ

13.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Несколько десятков радикалов собралось в Киеве под зданием СБУ, чтобы выразить протест показу телеканалом «112» фильма Оливера Стоуна «Нерассказанная история Украины», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Отметим, что акция планировалась у самого телеканала, однако была перенесена в связи ночным с выстрелом из гранатомёта по зданию.

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Горстка националистов развернула плакат «Нахiба нам СБУ?», после чего были брошены пара дымовых шашек и зажглось несколько файеров, которые с удовольствием во всех ракурсах запечатляли фотокорреспонденты.

«Распыляются дымы, но выглядит очень красиво, тревожно, как и должно быть. Чтобы услышали все люди в этом строении и все, кто увидит новость про этот пикет, задастся вопросом: почему Медведчук не сидит?» – комментировал нацист, снимающий стрим.

Когда пришло время пламенных речей, выяснилось, что не работает микрофон, потому организаторы призвали публику к максимальной тишине во время выступления спикеров.

«Мы хотели собраться под строением телеканала «112», потому что прямо сегодня состоится трансляция пропагандистского фильма Оливера Стоуна, который рассказывает альтернативную историю про «революцию гидности» и всё, что происходит на Украине последние 5 лет, про войну с РФ, где главные роли исполняют Медведчук, его жена и Владимир Путин…

Из-за того, что накануне ночью был сделан выстрел из гранатомёта по строению «112» канала, мы решили не ставить под опасность активистов и не подставляться самим, чтобы все подозрения пали на нас как организаторов, мы перенесли нашу акцию сюда, под СБУ, так как это именно в их компетенции отслеживать вражескую пропаганду и информационную агитацию, и это пресекать», – вещал спикер митингующих.

Также выступил разгуливающий на свободе известный одесский нацик Сергей Стерненко, совершивший год назад умышленное убийство в Одессе.

«Наша СБУ за предыдущие годы провела очень много антитеррористических локальных операций, задержала сотни боевиков, но террориста №1, который сегодня действует на Украине, она так и не задержала! Я не веру, что у СБУ нет доказательств или полномочий, вопрос только в политической воле, которую сегодня должен продемонстрировать, прежде всего, президент Украины Владимир Зеленский и и.о. СБУ Иван Баканов. Медведчук должен быть немедленно арестован, его активы должны быть немедленно арестованы, и точно так же его сообщники должны нести уголовную ответственность за свои действия…Вопрос буквально в нашем инстинкте самосохранения», – заявил Стерненко.

После выступления прозвучали жидкие овации и выкрик «Слава Украине – героям слава!». Примечательно, что вся акция под зданием СБУ прошла мирно, без столкновений и даже обошлась без привычных кричалок и скандирований.