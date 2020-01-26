«Мы не поддерживаем оккупацию Крыма»: «Кролики» присягнули на верность украинству

26.01.2020, Донецк, Сергей Вредников

Дуэт комиков «Кролики» – Владимир Данилец и Владимир Моисеенко, которым ранее было негласно запрещено выступать на территории «незалежной», отреклись от причастности к «сепаратизму» и осудили «оккупацию» Крыма.

Об этом они заявили в эфире телеканала «112 Украина», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Во всех обвинениях в наш адрес нет практически ни слова правды. Мы никогда не жили в РФ, никогда с 2013 года не работали в Крыму – ни частные мероприятия, ни концерты.

Мы никогда не поддерживали, как там говорится, оккупацию Крыма. Мы никогда не поддерживали эскалацию взаимоотношений», – опроверг Моисеенко все обвинения артистов в «сепаратизме».

Данилец также поддержал слова коллеги.

«А далее блокируются наши концерты, дальше нехорошие люди, которые это всё придумали, делают всё. Вот, например, по Крыму – мы действительно, с 2013 года там ни одного выступления или концерта, даже не отдыхали там.

Но кто-то для чего-то запретил (наши концерты – прим. ред.). Ленин, партия, комсомол», – возмутился он.