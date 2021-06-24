«Мы не прощаемся» – Слуцкий о новом назначении Поклонской

24.06.2021, Москва, Владимир Гладков

Завершая свою депутатскую деятельность в нынешнем созыве, Наталья Поклонская в силу своей будущей должности не прервёт сотрудничество с комитетом Госдумы РФ по международным делам.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил депутат Госдумы РФ, глава парламентского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему Поклонская перешла на другую работу, и подарили ли вы ей что-нибудь на прощание?» – озвучила вопрос журналистов модератор встречи.

«Во-первых, мы ещё не прощались. И наше сотрудничество не прервётся, даже если она будет на другой работе, – заверил Слуцкий. – Во-вторых, не буду выдавать секреты, но её будущая работа – логическое продолжение именно её работы в комитете по международным делам, а не в качестве прокурора Крыма и так далее».

«Хотя именно в качестве прокурора Крыма она стала известна всему миру, и она, безусловно, заметный политический, общественный деятель нашей страны. Она работала в комитете эффективно, и прежде всего это касалось обучения новому делу», – добавил Леонид Слуцкий.

Отметим, ранее бывший командир ополчения Донбасса Игорь Стрелков утверждал, что у Слуцкого и Поклонской роман, однако на всякий случай уточнял, что «свечку не держал».