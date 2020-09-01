Мы не собирается получать власть – сенсационное признание белорусских оппозиционеров

01.09.2020, Москва, Олег Кравцов

Белорусские майданщики, добивающиеся свержения президента Александра Лукашенко, утверждают, что в минувшее воскресенье одержали победу.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Коммерсанту» заявили члены координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова и Максим Знак.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Они отрицают, что оппозиционные митинги не достигают цели.

«Вчера [30 августа] была достигнута цель! Вчера вышел один из помощников Лукашенко, впервые за 26 лет!.. Которого, правда, никто не знает… К людям, которых почти уже не осталось… Но вышел с ними поговорить! Этого никогда не было. Это уже победа!», – считает Колесникова.

При этом журналист изданию уточнил, что вышедший чиновник «сказал, что с Колесниковой никто разговаривать не будет».

«Поймите, задача получения власти перед нами не стоит, — в свою очередь добавил Знак. – Стоит задача каким-то образом преодолеть политический кризис!»

Как проходила последняя акция белорусских майданщиков читайте в материале

Как проходила последняя акция белорусских майданщиков читайте в материале «Минский майдан впервые не выполнил указаний польских кукловодов».