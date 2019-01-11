«Мы не способны постоять за себя» – украинский полковник

11.01.2019, Киев

Киевская власть угрожает войной в Керченском проливе, но ничего не говорил о Крыме и Донбассе, потому что украинская армия не готова к ведению боевых действий.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил полковник запаса ВСУ Святослав Стеценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У меня к пану Турчинову и пану Полтораку возникает абсолютно адекватный вопрос. Да, мы не признаём то, что Московия считает Керченский пролив своим. Но ведь мы не признаём и то, что Московия считает своим Крым и оккупированную часть Донецкой и Луганской областей. Если он такой сердитый и сильный, что готов биться в Керченском проливе, то почему не готов ввести войска в Крым? Мы имеем на него такие же права, как и на Керченский пролив», – отметил Стеценко.

По его мнению, Украина не предпринимает попыток отвоевать Крым и Донбасс, потому что ВСУ не способна даже «постоять за себя».

«И здесь идёт речь не о том, что имеем право воевать или нет. Мы имеем право воевать за свою землю и свои акватории. Но способны ли мы сейчас? Что сделал пан Полторак и пан Турчинов для того, чтобы мы на пятом году войны были готовы и способны воевать за себя?», – поинтересовался полковник.

Напомним, ранее Александр Турчинов заявлял, что для Украины не проблема уничтожить Керченский мост.