«Мы не устоим» – в Киеве жалуются, что ВКС РФ ударно проводят «декоммунизацию» Украины

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Российская армия принялась за уничтожение на Украине построенной при Советском Союзе промышленной инфраструктуры, чтобы показать, что самостоятельно бандеровцы ни на что не годны.

Об этом в эфире интернет-канала «Вышка» заявил киевский политолог Кость Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Удары по ДнепроГЭС – это ещё и символический момент. Россия ещё показывает, что оставляет Украину без той промышленной инфраструктуры, которая была сформирована в советские времена. ДнепроГЭС – это один из символов этой инфраструктуры. Последние удары рассчитаны именно на это – лишить Украину промышленной основы. Показать, что без собственной промышленности Украина не сможет устоять», – сказал Бондаренко.

Он подчеркнул, что ракет у России хватит ещё надолго.

«У нас уже есть такой Данилов, который говорил, что всё, у России закончились ракеты, осталось на один-два удара. Ещё было несколько таких деятелей, которые ему вторили. Но подобные прогнозы – дело неблагодарное, тем более, что Россия задействует всё новые и новые ракеты. Например, по Киеву был прилёт «Циркона», а ещё несколько лет назад некоторые эксперты кричали, что это блеф – и никакого «Циркона» у России нет», – добавил политолог.