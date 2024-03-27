«Мы не устоим» – в Киеве жалуются, что ВКС РФ ударно проводят «декоммунизацию» Украины

Вадим Москаленко.  
27.03.2024 21:56
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Энергетика


Российская армия принялась за уничтожение на Украине построенной при Советском Союзе промышленной инфраструктуры, чтобы показать, что самостоятельно бандеровцы ни на что не годны.

Об этом в эфире интернет-канала «Вышка» заявил киевский политолог Кость Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия принялась за уничтожение на Украине построенной при Советском Союзе промышленной инфраструктуры, чтобы...

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«Удары по ДнепроГЭС – это ещё и символический момент. Россия ещё показывает, что оставляет Украину без той промышленной инфраструктуры, которая была сформирована в советские времена. ДнепроГЭС – это один из символов этой инфраструктуры.

Последние удары рассчитаны именно на это – лишить Украину промышленной основы. Показать, что без собственной промышленности Украина не сможет устоять», – сказал Бондаренко.

Он подчеркнул, что ракет у России хватит ещё надолго.

«У нас уже есть такой Данилов, который говорил, что всё, у России закончились ракеты, осталось на один-два удара. Ещё было несколько таких деятелей, которые ему вторили.

Но подобные прогнозы – дело неблагодарное, тем более, что Россия задействует всё новые и новые ракеты. Например, по Киеву был прилёт «Циркона», а ещё несколько лет назад некоторые эксперты кричали, что это блеф – и никакого «Циркона» у России нет», – добавил политолог.

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