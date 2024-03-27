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На 55-м году скончался экс-депутат Верховной рады, полковник Нацгвардии Андрей Антонищак. Его соратники по партии Петра Порошенко отмечают, что проблемы со здоровьем у Антонищака начались после ранения.

Львовский телеканал NTA выпустил памятный сюжет о земляке-нацисте, озаглавив его почему-то «Он предвидел провал России», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом о том, каким образом и что он там предвидел, по крайней мере, в самом сюжете – нет ни слова.

Антонищак – участник Майдана, став депутатом Верховной рады от БПП в 2014 году, отправился в «АТО» на Донбасс. После начала СВО принимал участие в обороне Киева.

Он был одним из тех, кто пугал украинцев боевыми бурятами – «наследниками Чингисхана», когда призывал украинское командование отказаться от «кавалерийских атак на Брянщину и Курщину».

«Это те самые боевые буряты, это реально боевые люди, это варвары. И грех с них смеяться», – предупреждал Антонищак.

Он призывал также менять пропагандистскую политику и вместо победных реляций показывать будни простых солдат.

«Показывайте простые будни солдат, пехотинцев, которые, бедолаги, в тех окопах по пояс в воде! Мы заканчиваемся, я в войне с 2014 года», – призывал нацгвардеец.

Также он требовал наносить удары по территории РФ.

«Их общество через потери ничего не поймёт. Оно поймёт, возможно, тогда, когда их дети и женщины будут прятаться по подвалам так, как у нас прячутся. Когда у них не будет ни света, ни тепла, ни воды», – описывал полковник до боли знакомую жителям Донбасса картину с 2014 года все 8 лет до начала СВО.

По словам дружков-нацистов Антонищака, причиной смерти стали проблемы со здоровьем.