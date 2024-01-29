Мы не выдержим позиционную войну с Россией – украинский военный медик

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Сейчас ВСУ нигде не доминируют над российской армией, и перспективы Киева далеко не радужные.

Об этом в эфире телеканала 1+1 заявила руководитель медицинской службы 1-го отдельного штурмового батальона ВСУ Алина Михайлова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не могу сказать, что мы ее проигрываем, я могу сказать, что нас затягивают в такой процесс, близкий к нашему поражению. Могу искренне сказать, что на сегодня мы не проигрываем войну, но мы ее не выигрываем, и о выигрыше в этой войне, и какое-то доминирование над врагом не может идти речи», – сказала она.

«Мы не доминируем над врагом и близко ни на каком из направлений на самом деле. Тут вопрос в том, что затягивание нас в позиционную войну и затягивание нас в вечную оборону, превращение это в войну, как до 24 февраля была… – мы не выдержим это с тем, как россияне штурмуют, как они нахрапом идут», – заявила Михайлова.