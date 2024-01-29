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Украине недостаточно запугивать и устраивать теракты на теракты на территории непризнанного Приднестровья. Она должна заняться и пророссийской автономией в составе Молдовы – Гагаузией.

Об этом в эфире молдавского ТВ-8 заявил экс-депутат Одесского горсовета Юрий Димчогло, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он считает, что зря в Гагаузии в недооценивают тот факт, что автономия граничит с Украиной и «обречена на сотрудничество» с ней.

«В Комрате только два иностранных консульства – Турции и Украины. Я считаю, что Украина должна сегодня более серьезно заниматься Гагаузией и помогать Республике Молдова. Руководство Гагаузии должно понимать, что ее будущее международное только с Украиной», – сказал Димчогло.

Он обвинил Кишинев в том, что тот проиграл Гагаузию в информационной войне с Россией, отметив, что «то, что происходит в кабельных сетях Гагаузии, в Украине невозможно».

Дичмогло считает, что нужно запугивать гагаузов «ужасной судьбой» украинских русскоязычных городов, попавшим под «российскую оккупацию», потому что «если Россия будет идти на Румынию, из Комрата (столица Гагаузии – ред.) сделают вторую Волноваху».

Власти и население Гагаузии всегда сопротивлялись попыткам молдавских властей переписать историю. Так в прошлом году они проигнорировали запрет Кишинева на георгиевское ленты. А на прошлой неделе представители автономии посетили Санкт-Петербург и возложили цветы на Пискарёвском мемориальном кладбище Санкт-Петербурга. При этом сотрудники посольства Молдовы в России на церемонию «не смогли доехать».

Кишинев мстит за непокорность. Вот уже почти 9 месяцев президент Молдовы Майя Санду не подписывает указ о включении нового башкана Гагаузии Евгении Гуцул в состав молдавского правительства, что предусмотрено конституцией, поскольку она «агент Кремля».

В ответ гагаузские депутаты приостановили свое участие в работе межпарламентской группы с коллегами из законодательного собрания Молдовы. Депутат Народного собрания Гагаузии Леонид Кёся считает, что автономии необходима помощь России, иначе Кишинев уничтожит все ее права.

Глава Управления агропромышленного комплекса Гагаузской автономии Сергей Ибришим на прошлой неделе направил письмо главе МИД РФ Сергею Лаврову с просьбой снять с гагаузских товаров акцизы и таможенные пошлины, которые появились после разрыва молдавскими властями экономических связей в рамках СНГ.