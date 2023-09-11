Война на Украине будет длиться долгие годы, а потому украинцам нужно научиться быть счастливыми все это время.

Об этом в рамках форума «Ялтинская европейская стратегия» Раненый в голову на фронте украинский адвокат-майданщик Маси Найем, брат известного подстрекателя госпереворота в Киеве Мустафы Найема, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это очень долгая дорога. Мы не выиграем войну через год, и через два мы не выиграем ее. Я вас удивлю – у нас не произойдет победы через пять лет. Это невозможно. Забрать у России ядерное оружие, чтобы остановить войну через пять лет этого не произойдет», – скзаал Найем.

«Эта война очень надолго – может быть, дольше, чем я хотел бы. Я недавно влюбился и сидел, думаю: «Блин, я очень люблю Турцию, поеду когда-нибудь с ней [возлюбленной]…». Да не поеду я с ней, я не поеду с ней ни через год, ни через два – я не смогу. Я веду к тому, что нам нужно научиться быть счастливыми во время войны, обязательно», – заявил Найем.