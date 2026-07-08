«Мы не знаем, как зайти в Крым – поэтому только истощение и блокада» – офицер ВСУ

Вадим Москаленко.  
08.07.2026 16:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 430
 
Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Крым, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


Истощение и блокада – единственные методы операции по «деоккупации» Крыма. Пока в украинском командовании понятия не имеют, как физически зайти на полуостров.

Об этом на канале 1+1 заявил офицер ВСУ, военный эксперт Андрей Ткачук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Истощение и блокада – единственные методы операции по «деоккупации» Крыма. Пока в украинском командовании...

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Ведущий спросил, верит ли ВСУшник в то, что «с Крыма всё началось, Крымом и закончится».

«Это то, во что нам хочется верить, будем откровенны. Мы хотим, чтобы это закончилось, мы хотим «перемоги» в различных её проявлениях. Однако я просто на сегодняшний момент откровенно и реалистически, без розовых очков – не знаю, как обеспечить деоккупацию Крыма, как физически в него заходить. Какой-то десант, который уже отжил своё, учитывая сегодняшние возможности?

То есть это вопрос полной блокады, но Крым это уже проходил, и неоднократно проходил. Конечно, нам бы этого хотелось, однако в ближайшее время я не вижу этой перспективы», – рассуждал бандеровец.

«Очевидно, что истощение Крыма началось. Это первый этап операции по деоккупации, если можно так сказать, истощение. Истощение и блокада», – добавил Ткачук.

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