«Всё равно вернём Крым!» – в Киеве презентовали новую почтовую марку

Украинская государственная компания «Укрпочта» выпустила очередную пропагандистскую марку под названием «В Крыму началось – в Крыму и закончится».

На презентации марки председатель правления «Крымскотатарского ресурсного центра», член меджлиса [признаны в РФ экстремистами] Эскендер Бариев объяснил, что это часть пропагандистской работы меджлисовских террористов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для нас очень важно обращать внимание, что когда мы говорим о справедливом мире и территориальной целостности Украины, мы не можем оставлять Крым за скобками. Потому что там наши граждане и коренные народы Украины.

Поэтому и появилась такая идея марки. На протяжении многих лет мы занимались медиакомпаниями, проводилось много мероприятий при участии крымскотатарской и украинской диаспор в разных странах, выходили с плакатами.

И мы продолжаем эту работу, и благодаря ей пытаемся придумывать новые слоганы, чтобы украинское общество постоянно помнило, что мы должны освободить Крым», – вещал Бариев.