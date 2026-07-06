«Всё равно вернём Крым!» – в Киеве презентовали новую почтовую марку
Украинская государственная компания «Укрпочта» выпустила очередную пропагандистскую марку под названием «В Крыму началось – в Крыму и закончится».
На презентации марки председатель правления «Крымскотатарского ресурсного центра», член меджлиса [признаны в РФ экстремистами] Эскендер Бариев объяснил, что это часть пропагандистской работы меджлисовских террористов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Для нас очень важно обращать внимание, что когда мы говорим о справедливом мире и территориальной целостности Украины, мы не можем оставлять Крым за скобками. Потому что там наши граждане и коренные народы Украины.
Поэтому и появилась такая идея марки. На протяжении многих лет мы занимались медиакомпаниями, проводилось много мероприятий при участии крымскотатарской и украинской диаспор в разных странах, выходили с плакатами.
И мы продолжаем эту работу, и благодаря ей пытаемся придумывать новые слоганы, чтобы украинское общество постоянно помнило, что мы должны освободить Крым», – вещал Бариев.
В свою очередь, украинский художник-националист Андрей Ермоленко предложил после захвата Крыма превратить полуостров в этнокультурную резервацию с насаждением бандеровской идеологии.
«Пока Крым не вернётся на Украину, война не закончится. И такие прилёты, которые были сегодня, они будут продолжаться.
У нас всё время в голове должно быть, что мы должны вернуть Крым! И плюс к этому, приложить максимум усилий, чтобы культура Крыма процветала. Чтобы это был заповедник крымской культуры», – распинался нацист.
Напомним, ранее «Укрпочта» уже выпускала пропагандистскую почтовую марку, посвященную грядущему уничтожению Крымского моста.
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