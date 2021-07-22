«Мы – никто. Украина в ловушке» – порохобот убит сделкой Байдена с Меркель

22.07.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

США решают вопросы своего влияния на союзников за счет Украины, мнение которой абсолютно неважно для Запада.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил известный активист-майданщик Карл Волох, поддерживавший экс-президента Петра Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментируя информацию о договоренностях между США и Германией по завершению строительства газопровода «Северный поток-2», Волох подчеркнул, что от Украины здесь ничего не зависело.

«Мы – никто, давайте откровенно. Мы никто, тем более с нынешним руководством. Никто нам ничего не должен, это само собой понятно. В данном случае мы имеем дело с ситуацией, когда Байден решает вопросы (к сожалению, за наш счет) улучшения отношений с Германией – своим чуть ли не основным партнером, возможно, вторым после Британии, а, возможно, и первым в Европе», – заявил Волох.

Блогер также подчеркнул, что Украина и ее президент Владимир Зеленский не имеют авторитета на Западе, поэтому грядущая встреча с американским лидером, которую анонсировали на конец августа, ничего не решит.

«Вопрос не в том, какие слова должен сейчас сказать Зеленский – никакие слова. Понимаете, он может соглашаться, быть нежным и целовать руку, а может наоборот, начинать в своем стиле какие-то истерики вытворять — это уже не имеет значения. Для того, чтобы лидер влиял, он должен иметь авторитет. Все, что делает Зеленский за годы при власти – это теряет авторитет наш, как страны, и свой собственный, как лидера. У него авторитета нет. Таким образом нет никакого значения, какие слова он скажет, к сожалению. Мы сейчас в ловушке, о которой много раз предупреждали», – считает Волох.

Напомним, ранее стало известно, что Германия и США достигли компромисса по «СП-2». Озвученная Госдепом суть компромисса сводится к следующему – американцы прекращают противодействие достройке трубопровода, а Берлин будет обязан добиваться продления контракта на транзит российского газа через Украину еще на десять лет после 2024 года.

ФРГ будет добиваться санкций против России, если Москва начнет использовать энергоресурсы для давления на другие страны. Германия и США вместе помогут Украине с диверсификацией источников энергоресурсов – Вашингтон и Берлин выделят Киеву на это финансовую поддержку, в частности, на развитие «зелёной энергетики».