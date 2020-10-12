«Мы оказались на русском телевидении». Пранк с лжеТихановской шокировал датских депутатов

12.10.2020, Москва, Елена Острякова

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров обнародовали запись беседы членов комитета по внешней политике парламента Дании с женщиной, которая выдавала себя за бывшую кандидатку на пост президента Белоруссии Светлану Тихановскую. (В пранке участие девушка, пожелавшая остаться неизвестной).

О факте розыгрыша стало известно еще на прошлой неделе. Сообщалось, что депутаты прервали разговор после того как лжеТихановская заговорила о зооборделях, в которых датские политики «насилуют черепах».

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Однако, судя по полной записи, датские депутаты могли бы догадаться, что их разыгрывают и раньше, если бы хоть немного знали о реальной ситуации в Белоруссии. И дело даже не в том, что неизвестная девушка говорит по-английски гораздо бойчее настоящей Тихановской. Она с самого начала принялась пороть чушь.

ЛжеТихановская с ходу сообщила датским политикам, что белорусский президент Александр Лукашенко отправляет протестующих копать картошку в качестве наказания, а лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич покинула страну, потому что Лукашенко хотел заставить ее написать книгу о себе, «о том, какой он великий руководитель».

Высказалась «Тихановская» и по конституционной реформе.

«Сегодня я узнала, что Лукашенко хочет сделать своего несовершеннолетнего сына Николая приемником. А сам он хочет в качестве регента управлять страной», – задвинула неизвестная.

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Все это датские депутаты благожелательно выслушали. И когда «Тихановская» поинтересовалась, что они думают о поддержке Лукашенко со стороны России «в контексте отравления оппозиционера Навального», принялись отвечать с обескураживающей откровенностью… о проблеме строительства газопровода «Северный поток-2».

То ли с английским у датчан так же туго, как у реальной Тихановской, то ли они ничтоже сумняшеся раскрыли истинную подоплеку истории с отравлением.

Депутаты явно не понимали, что Тихановская, в прошлом простая домохозяйка, позиционирует себя лишь как символ борьбы за «новые честные выборы» и не собирается заниматься политикой. Председатель комитета Мартин Лидегаард стал просить свою собеседницу «оказать давление на немецкие власти», чтобы те остановили строительство «Северного потока».

«Тихановская» тут же съехала с темы, признавшись, что не хочет портить отношения с Путиным, и перевела разговор на санкции, спросив, почему они не вводятся против Лукашенко. Лидегаард признался, что это может вызвать «раскол в ЕС», но попросил «будущего премьер-министра Белоруссии» Франака Вечорку, который тоже принимал участие в разговоре, выслать свой вариант санкционного списка.

На самом деле Вечорка, хоть и является советником настоящей Тихановской, всего лишь журналист американского «Радио Свобода». Введение его в разговор понадобилось пранкерам, чтобы и самим поучаствовать в розыгрыше.

Как это случалось и раньше (например, с македонским премьером Заевым), когда собеседники оказываются слишком наивными долго и «не выкупают» розыгрыш, пранкеры пустили в ход тяжелую артиллерию – запредельный абсурд. «Тихановская» заговорила о зооборделях.

«Мы хотим обсудить еще один вопрос. Как вам известно, я активная защитница прав животных. И я хочу обсудить одну серьезную проблему, о которой я недавно узнала. И это шокировало меня. Я хотела бы поделиться ей с вами. В российских СМИ я увидела ужасные новости о нарушении прав животных в Дании. Я узнала, что в вашей прекрасной стране существует сеть борделей для зоофилов. Туда приходят люди, в том числе депутаты, и насилуют черепах. Да-да, черепах!

Я официально прошу вас прекратить эту практику. От лица всех защитников дикой природы. Необходимо спасти несчастных животных! Сегодня я обсуждала этот вопрос с госпожой Меркель. Она заявила, что готова приютить черепах и оказать им необходимую медицинскую помощь в клинике «Шарите».

Помимо этого, господин председатель комитета, я узнала, что некоторые члены вашего комитета частые гости в этих борделях. У них даже есть любимая черепаха для плотских утех по имени Тортилла. Я думаю, это отвратительно! Ужасно! Простите», – сказала «Тихановская».

Нужно видеть лицо господина Лидегаарда во время страстного монолога зоозащитницы. Но даже после этого «горячие датские парни» не прервали разговор, а принялись объяснять «наивной домохозяйке», что она пала жертвой подлой российской пропаганды.

«Тихановская» окончательно пошла в разнос. Она поведала, что канцлер ФРГ лично видела «ужасные кадры из зооборделей», а также о том, что в ходе противоестественных утех датских политиков погиб еще и бобер.

Несчастный бобер стал последней каплей абсурда в этом диалоге, и датские депутаты поспешили попрощаться с «Тихановской», но при этом не отключили ее от связи.

Посчитав, что они остались одни, Лидегаард стал обсуждать со своим заместителем, с кем же они на самом деле беседовали.

«Такое ощущение, что мы оказались на русском телевидении», – внезапно прозрел зампред комитета Майкл Аструн Йенсен.