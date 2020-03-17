«Мы остались никому не нужными» – сотни украинцев оказались заперты в Европе

17.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Несмотря на то, что официально Киев закрыл международное пассажирское сообщение только сегодня, сотни украинцев оказались заперты в Европе и уже несколько дней не могут попасть в свою страну, которая не спешит их эвакуировать.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявила застрявшая в Праге гражданка Украины Алёна Бочко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас были приобретены билеты на 19 марта. Но мы услышали из новостей слова президента, что должны вернуться до 17 марта. Мы начали всё, на что были способны. Но аэробилеты были уже недоступны.

Мы приобрели билеты в Польшу, с Польши на самолёт, но вылететь у нас не получилось. Когда мы пришли на автовокзал в Праге, пришла СМСка: «Извините, автобусов не будет».

Посольство сначала «висело», дозвониться туда было невозможно. Писали письма – нам предлагали всякие приложения: «Друг», «Вернуться на Украину». Мы зарегистрированы, но ответов никаких не было.

На данный момент посольство прислало информацию, что нас будут эвакуировать, ориентировочно с 19 числа, с города, который почти в 400 километров от Праги, поездом в Польшу, а там уже на Украину. Каким способом добираться до этого города – в посольстве рекомендаций не дают, и вся эвакуация будет проходить за свой счёт. Сколько будут стоить билеты – также не сказали.

Мы остались тут вообще никому не нужными», – резюмировала она.

В аналогичную ситуацию попали несколько сотен украинцев в Вене.

«Нас в Вене, находящихся в гостинице, порядка 150 человек. Нас выселили сегодня, пообещали, что сегодня будет эвакуация, но до сих пор нет никакой информации, когда будет этот рейс, и будет ли он вообще.

Мы должны были улететь – кто вчера, кто позавчера, но все эти рейсы отменили. Поэтому мы сейчас не можем понять, что делать дальше», – возмутились застрявшие в Вене украинцы, добавив, что среди них есть дети и старики, а деньги на проживание в Европе у многих подходят к концу.

«Кроме нас, тех, кто находится в гостинице рядом с аэропортом, ещё около 300 человек, которые тоже находятся в Вене в других гостиницах или на съёмных квартирах, и они тоже не могут попасть домой. Грубо говоря, нас в целом около 400 человек, которые не могут попасть на Украину.

И нет никакой конкретики. Нам сказали, что будет рейс, но когда он будет – неизвестно. И мы все в подвешенном состоянии. Нас выселяют с гостиницы, и нам негде жить, потому что у некоторых уже нет средств на то, чтобы снимать квартиру или номер в гостинице», – рассказали австрийские пленники.