«Мы отстаем от России на 20 лет » – украинский политолог

Украинские парламентарии не утруждаются разработкой собственных законопроектов, а просто переписывают приблизительно подходящие документы, ранее принятые в РФ.

Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил политолог Кость Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментируя закон об электронных повестках, Бондаренко отметил, что украинские депутаты просто переписали аналогичный российский документ, принятый в начале 2023 года.

«У нас вообще очень многое берётся из российского законодательства. Сколько бы ни говорили, что мы идём «геть от Москвы», сколько бы ни отрекались от Пушкина, Толстого, Чехова и Достоевского, сколько бы ни тыкали фиги в адрес России, но многие законы просто переписываются из российского варианта», – сказал Бондаренко.

Он подчеркнул, что при этом Украина отстала в своём развитии от России на несколько десятилетий.

«И многие нормы вводятся из российской жизни – которые Россия, кстати, уже пережила. Россия уже пошла дальше, а у нас возрождаются традиции начала нулевых годов – в той же борьбе с олигархами, в попытке подчинить единому центру СМИ, взять телевизор под контроль. Это всё берётся – просто калька.

Россия давно ушла от этого. У неё уже давно другие отношения внутри, другая ситуация. А у нас ещё смотрят на времена борьбы с Ходорковским», – резюмировал политолог.