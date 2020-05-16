«Мы покорно фиксируем шаг за шагом признаки реванша» – киевский пропагандист

16.05.2020, Киев, Ольга Козаченко

Украинские чиновники высшего ранга продолжают симпатизировать Советского Союзу.

Об этом в авторской колонке на страницах журнала «Українскький тиждень» пишет киевский пропагандист Юрий Макаров.

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Он напоминает, что новый генпрокурор Украины Ирина Венедиктова в соцсети отметилась поздравлением с 9 Мая, выложив ролик с песней «День Победы» в исполнении Льва Лещенко, удалив потом пост после возмущения праворадикалов.

Макаров признает, что поздравление с Днем Победы – государственным праздником Украины – не является правонарушением, но тем не менее выражает свое негодование.

«Мы покорно фиксируем шаг за шагом признаки реванша: позорное преследование ветеранов [войны против республик Донбасса]и волонтеров, героев Майдана и неравнодушных активистов, думая, что глубинная причина – ностальгия за мороженым по 20 копеек и подпитки «из-за поребрика» отдельных энтузиастов (не без того). Но важно запомнить раз и навсегда, что совок в мозгах неотрывно связан с логикой выживания и процветания чиновника, а та – с зависимостью от Москвы. В который раз ничего личного», – резюмирует пропагандист.

Отметим, что Макаров, как не раз сообщал «ПолитНавигатор», родился в Болгарии в семье русских эмигрантов. По деду — внук капитана лейб-гвардии Семеновского полка, по матери — внук настоятеля Русской церкви в Софии, затем Свято-Никольского собора в Луганске.

Ранее киевский политолог Михаил Погребинский назвал Макарова сошедшим с ума интеллектуалом.