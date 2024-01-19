«Мы поставляем хотя бы работающее оружие»: министр обороны Франции уколол союзников

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Несмотря на то, что Франция поставила Украине вооружений на меньшую сумму, чем другие ведущие страны ЕС, ее оружие хотя бы исправно.

Об этом в эфире интернет-канала France Inter завил министр обороны Франции Себастьян Лекорню, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

Лекорню таким образом подколол Германию, в чей адрес поступали жалобы на неисправное оборудование.

«Вы видите гордость Франции – каковы бы ни были наши политические взгляды, что мы не поддерживаем правительство и президента, это не та тема. Все, что обещано, на самом деле выполнено, и все доставлено, что было обещано. Все, что доставлено, – тоже работает. Я не буду бросать камни в огород ряда наших союзников, но для нас также большая честь, что мы действительно доставили устройства, которые находятся в рабочем состоянии. Надежные. Я не сказал немцы, но иногда у вас есть определенные страны, которые по внутренним политическим причинам сделали много заявлений, а за обещаниями ничего не последовало или, когда они были выполнены, многое оборудование было неисправным», – заявил Лекорню.

Ранее Washington Post опубликовал статью, которая подтверждает, что множество техники, полученной ВСУ, оказалось неисправной. В частности, речь идет о немецких «Леопардах» и боевых машинах «Мардер».