«Мы поставляем хотя бы работающее оружие»: министр обороны Франции уколол союзников
Несмотря на то, что Франция поставила Украине вооружений на меньшую сумму, чем другие ведущие страны ЕС, ее оружие хотя бы исправно.
Об этом в эфире интернет-канала France Inter завил министр обороны Франции Себастьян Лекорню, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Лекорню таким образом подколол Германию, в чей адрес поступали жалобы на неисправное оборудование.
«Вы видите гордость Франции – каковы бы ни были наши политические взгляды, что мы не поддерживаем правительство и президента, это не та тема. Все, что обещано, на самом деле выполнено, и все доставлено, что было обещано. Все, что доставлено, – тоже работает.
Я не буду бросать камни в огород ряда наших союзников, но для нас также большая честь, что мы действительно доставили устройства, которые находятся в рабочем состоянии. Надежные. Я не сказал немцы, но иногда у вас есть определенные страны, которые по внутренним политическим причинам сделали много заявлений, а за обещаниями ничего не последовало или, когда они были выполнены, многое оборудование было неисправным», – заявил Лекорню.
Ранее Washington Post опубликовал статью, которая подтверждает, что множество техники, полученной ВСУ, оказалось неисправной. В частности, речь идет о немецких «Леопардах» и боевых машинах «Мардер».
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