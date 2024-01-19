«Мы поставляем хотя бы работающее оружие»: министр обороны Франции уколол союзников

Анатолий Лапин.  
19.01.2024 09:56
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Германия, Дзен, Украина, Франция


Несмотря на то, что Франция поставила Украине вооружений на меньшую сумму, чем другие ведущие страны ЕС, ее оружие хотя бы исправно.

Об этом в эфире интернет-канала France Inter завил министр обороны Франции Себастьян Лекорню, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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Лекорню таким образом подколол Германию, в чей адрес поступали жалобы на неисправное оборудование.

«Вы видите гордость Франции – каковы бы ни были наши политические взгляды, что мы не поддерживаем правительство и президента, это не та тема. Все, что обещано, на самом деле выполнено, и все доставлено, что было обещано. Все, что доставлено, – тоже работает.

Я не буду бросать камни в огород ряда наших союзников, но для нас также большая честь, что мы действительно доставили устройства, которые находятся в рабочем состоянии. Надежные. Я не сказал немцы, но иногда у вас есть определенные страны, которые по внутренним политическим причинам сделали много заявлений, а за обещаниями ничего не последовало или, когда они были выполнены, многое оборудование было неисправным», – заявил Лекорню.

Ранее Washington Post опубликовал статью, которая подтверждает, что множество техники, полученной ВСУ, оказалось неисправной. В частности, речь идет о немецких «Леопардах» и боевых машинах «Мардер».

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