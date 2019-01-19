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19.01.2019, Киев
 
Вооруженные силы, Политика, Провокации, Россия
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Мы принесли наших моряков в жертву не напрасно – депутат БПП

Осуществив военную провокацию в Керченском проливе, Украина добилась поставленной цели и возобновила судоходство в Керченском проливе, которому якобы мешала Россия.

Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявил депутат от «Блока Петра Порошенко», бывший регионал Алексей Гончаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас задержаний судов в Керченском проливе, насколько мне известно, нет. Это является результатом того, что Украина не дала России делать там все, что угодно. И поход украинских военных кораблей был совсем не напрасен, только теперь мы имеем большую проблему с тем, чтобы вернуть наших людей и судна. То, что Украина боролась с ползучей аннексией Российской Федерации в Азовском море и это принесло определенные плоды – это факт», – сказал он.

При этом Гончаренко отметил, что на следующей неделе лично примет участие в заседании в ПАСЕ, где украинская делегация будет требовать в очередной раз осудить Россию и принять соответствующую резолюцию.

«Могу сообщить, что на следующей неделе будет сессия ПАСЕ, и я имею честь быть одним из делегатов Украины в этой организации. Мы будем требовать срочных дебатов по поводу атаки России в Черном море, которая произошла в конце ноября, и вообще о ситуации там. Будем требовать отдельной резолюции и настаивать, чтобы там был отдельный пункт о свободном судоходстве в Азовском море и Керченском проливе», – заявил нардеп.

Напомним, накануне Алексей Гончаренко отметился новой эксцентричной выходкой, явившись в студию украинского телеканала в костюме клоуна.

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