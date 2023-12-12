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Глава представительства Совета Европы на Украине Мацей Янчак в качестве помощи передал СБУ компьютерное оборудование, которое поможет наладить закрытую коммуникацию между полицаями.

Об этом сообщили на официальном сайте Совета Европы, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы действительно ценим наше партнерство и благодарны СБУ за доверие. Я хочу, чтобы вы знали, что Совет Европы поддерживает Украину и будет и впредь поддерживать Службу во всех возможных сферах, которые входят в сферу нашего мандата и компетенции. Мы рады осознавать, что рационализация прав человека на тренингах в Академии занимает важное место в вашей повестке дня», – сказал Янчак.

Ректор академии СБУ Андрей Черняк, принимая дорогостоящее оборудование, поблагодарил западного гостя.

«До начала полномасштабной агрессии Российской Федерации мы ежегодно переподготовляли в нашей академии до 2000 сотрудников. С 2022 года это уже невозможно, потому что мы не можем отозвать такое количество сотрудников СБУ от их важнейших миссий, которые они ежедневно выполняют по всей Украине. Соответственно, инструкторы Академии предприняли поездки на места, чтобы провести обучение для своих коллег. Но этого недостаточно. Вот почему онлайн-портал имеет для нас такое значение. У нас есть множество идей по его применению. Мы благодарны Совету за поддержку в настройке портала и надеемся на сотрудничество по наполнению его контентом», – поблагодарил Черняк.

Также он отчитался планами на 2024 года и продемонстрировали ход бучения сбушников.

Напомним, что Служба безопасности Украины, поддержкой которой так хвастается Европа, неоднократно брала на себя ответственность за совершаемые на территории РФ теракты и убийства.