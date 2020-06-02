Мы с Донецком один народ, народ-победитель – Песков

02.06.2020, Москва, Владимир Гладков

Решение властей ДНР провести военный Парад Победы 24 июня, в один день с Москвой, понятно и объяснимо.

Об этом журналистам сообщил глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как в Кремле относятся, что в Донецке 24 июня намерены провести военный парад, случайно ли это совпадение, что это делается вслед за тем, как объявили парад в Москве?» – спросил пропагандист издания «Униан» Роман Цимбалюк.

«Это вполне может быть приурочено и к параду в Москве. Но само по себе проведение парада по случаю знаменательной даты 75-летия Победы в Великой Отечественной войне для наших народов – это дата знаменательна, это великая общая история, которая объединяет наши народы. Поэтому это вполне понятно и объяснимо. Это то, чем можно и нужно гордиться», – заявил Песков.

«Если можно уточнить насчёт народа. Там же сейчас нет Украины, в Донецке. Вы о каком народе сейчас говорите?» – попытался спровоцировать пропагандист.

«О нашем общем народе, о народе-победителе, который победил фашизм и спас от фашизма Европу», – ответил пресс-секретарь президента РФ.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее в ДНР заявили, что Парад Победы в Донецке будет грандиознее, чем когда-либо.