01.06.2020, Донецк, Сергей Вредников
 
Вооруженные силы, День Победы, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина
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Парад Победы в Донецке будет грандиознее, чем когда-либо


Глава ДНР Денис Пушилин совместно с командованием Управления Народной милиции провел проверку боеготовности нескольких воинских частей и уровня материально-технического оснащения подразделений.

Об этом сообщили на официальном сайте главы республики, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Также глава государства проверил подготовку военной техники к проведению парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне, который планируется сделать гораздо масштабнее, чем в предыдущие годы.

«Военный парад пройдет традиционно по главной улице столицы Донецкой Народной Республики 24 июня. Парад планируется масштабнее, чем в прошлые годы: участвовать будут порядка 2,5 тыс. человек, а также более 100 единиц техники, включая историческую», – говорится в сообщении.

«С учетом этой степени организации поручаю подготовить улицу Артема к проведению военного парада 24 июня», – подчеркнул Пушилин.

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