Парад Победы в Донецке будет грандиознее, чем когда-либо
Глава ДНР Денис Пушилин совместно с командованием Управления Народной милиции провел проверку боеготовности нескольких воинских частей и уровня материально-технического оснащения подразделений.
Об этом сообщили на официальном сайте главы республики, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Также глава государства проверил подготовку военной техники к проведению парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне, который планируется сделать гораздо масштабнее, чем в предыдущие годы.
«Военный парад пройдет традиционно по главной улице столицы Донецкой Народной Республики 24 июня. Парад планируется масштабнее, чем в прошлые годы: участвовать будут порядка 2,5 тыс. человек, а также более 100 единиц техники, включая историческую», – говорится в сообщении.
«С учетом этой степени организации поручаю подготовить улицу Артема к проведению военного парада 24 июня», – подчеркнул Пушилин.