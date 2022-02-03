«Мы сами организуем турниры»: Вучич принял Джоковича

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Президент Сербии Александр Вучич принял у себя первую ракетку мира, теннисиста Новака Джоковича, которого он поблагодарил за то, что тот всегда достойно и мужественно представлял страну.

Вучич также отметил, что еще никогда гости его резиденции не вызывали подобного ажиотажа.

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Как сообщает корреспондент «Политновигатора», встреча Вучича и Джоковича состоялась в президентском дворце в районе Андричев Венац в Белграде.

«Я чувствовал необходимость поблагодарить вас и все государственные учреждения Сербии за поддержку, которую вы оказали мне, – сказал Джокович. – Хотя я находился в изоляции один, столкнувшись со многими проблемами и испытаниями, я не чувствовал себя одиноким, потому что у меня была поддержка семьи, близких, друзей, а также всего сербского народа, всех добрых людей из нашего региона и мира».

Теннисист отметил, что ценит полученную помощь и поддержку и никогда этого не забудет.

«Вы поддержали меня и встали на мою сторону и поставили себя на скомпрометированную политическую позицию в рамках международных отношений, за что я вам чрезвычайно благодарен, – сказал Джокович Вучичу. – Я это буду помнить всегда».

В свою очередь Вучич обратил внимание на огромное количество журналистов, пришедших освещать встречу, отметил, что ни один гость президентской резиденции не вызывал такого ажиотажа и сказал, что «сегодня здесь находится кто-то особенный и больший, чем все мы».

«Никогда не было, чтобы у нас в здании было так много людей, чтобы все секретари, работники бухгалтерии, повара, дворники пришли, потому что хотели увидеть Новака, – отметил Вучич. – Кто бы ни приехал, а я принимал всех государственных деятелей мира, от сегодняшнего американского президента Джозефа Байдена до Владимира Путина и Си Цзиньпина, я никогда не видел ничего подобного».

Президент Сербии рассказал, что поговорил с Джоковичем по телефону, как только узнал о том, что тот подвергается травле в Австралии, и сказал ему: «Возвращайся, что тебе там еще делать?».

«И тут я увидел, какой он упорный, как сильно ему хотелось играть, бороться на спортивном поприще, не только за себя, но и за свою страну», – вспомнил Вучич.

Президент Сербии сказал собравшимся журналистам, что хотел спросить Новака, чем «мы, как государство – авторитетом, репутацией и работой, можем внести свой вклад в развитие тенниса, как нам вырастить новое поколение игроков, которые в будущем смогут побороться за наш триколор, герб, страну».

«Мы готовы помочь вам организовать как можно больше турниров. У нас больше финансовых возможностей чтобы сделать это», – заключил Вучич.