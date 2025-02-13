«Мы сильны, мы можем!» – генсек НАТО вытащил на люди Умерова пролепетать о «перемоге»

Константин Серпилин.  
13.02.2025 16:33
  (Мск) , Брюссель
Просмотров: 581
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Несмотря на позицию США, НАТО продолжит работу по предоставлению помощи Киеву и изучению боевого опыта ВСУ.

Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте на совместном брифинге с министром обороны Украины Рустемом Умеровым в Брюсселе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на позицию США, НАТО продолжит работу по предоставлению помощи Киеву и изучению боевого...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

Рютте представил публике Умерова, заверил, что «партнёры» будут добиваться наилучшей переговорной позиции Украины и устойчивого мира, чтобы «Путин никогда не пытался захватить ни километра» и пообещал продолжать оказывать военную поддержку.

«Мы на следующей неделе в Польше начнём совместную работу между Украиной и НАТО, чтобы извлечь уроки из того, что вы, ребята, делаете сейчас на Украине, сражаясь с русскими. И чтобы мы как коллективный альянс могли учиться у вас и применять эти уроки в других местах. Это начнётся на следующей неделе, но ещё раз, добро пожаловать, и мы с нетерпением ждём наших переговоров», – подбадривал генсек.

Умеров в ответ с кислой миной поблагодарил за «вчерашнюю хорошую встречу и поддержку».

«Сегодня мы продолжим разговор. Мы сосредоточимся на помощи в сфере безопасности. Мы видим, что все союзники поддерживают это. США продолжают оказывать нам помощь в сфере безопасности, НАТО берёт на себя свою помощь в сфере безопасности и обучения, это уже происходит.

Мы благодарны НАТО и его руководству. Итак, мы продолжаем, мы сильны, мы способны, мы можем! Спасибо всем странам за помощь и надеемся на продуктивные встречи», – мямлил украинский министр.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    2425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить