Мы своими территориями не можем управлять, куда нам чужие – полковник СБУ

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Украина не в состоянии справиться с управлением своими территориями, потому ей не стоит рассчитывать на то, что в результате конфликта она обрастет территорией России. Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Старикова украинская коррупция не позволит стране управлять территориями.

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«Война может быть и «холодная», территории могут быть возвратимы через 15 лет. Через 15 лет непонятно, что будет – может, территории вернутся, может, еще и Краснодарский Край, Ставропольский, Белгородская область. Только вопрос какой? Мы своими территориями управлять не можем, еще и те территории прибавлять, Краснодарский и Ставропольский край. Тут проблемы – как ни посмотришь, кругом одни коррупционеры».