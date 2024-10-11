России успешно играет на укоренившемся имидже Украины как страны с полностью прогнившей вороватой верхушкой.

Об этом говорили участники пресс-конференции в Киеве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пропаганда разная. Может, относительно немного людей поверит в то, что Зеленская купила себе Bugatti Tourbillon, но огромное количество поверит в то, что на Украине процветает коррупция, оружие продают, чуть ли не тем же русским отдают за хабары европейское оружие.

В это легко поверить, потому что десятилетиями этот нарратив навязывался Западу. И они просто сегодня используют этот нарратив, ничего не добавляя.

Поэтому влияние огромное, и перебить его можно лишь системностью, временем и, очевидно, реформами, которые здесь надо проводить», – пожаловался экс-госсекретарь Мининформполитики Украины, ныне исполнительный директор Института информационной безопасности Артём Биденко.