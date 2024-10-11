«Мы такие вороватые, что русским верят!» – в Киеве признали успех раскрутки истории с бриллиантами Зеленской
России успешно играет на укоренившемся имидже Украины как страны с полностью прогнившей вороватой верхушкой.
Об этом говорили участники пресс-конференции в Киеве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Пропаганда разная. Может, относительно немного людей поверит в то, что Зеленская купила себе Bugatti Tourbillon, но огромное количество поверит в то, что на Украине процветает коррупция, оружие продают, чуть ли не тем же русским отдают за хабары европейское оружие.
В это легко поверить, потому что десятилетиями этот нарратив навязывался Западу. И они просто сегодня используют этот нарратив, ничего не добавляя.
Поэтому влияние огромное, и перебить его можно лишь системностью, временем и, очевидно, реформами, которые здесь надо проводить», – пожаловался экс-госсекретарь Мининформполитики Украины, ныне исполнительный директор Института информационной безопасности Артём Биденко.
Эксперт по международной безопасности грантоедского Фонда Демократические инициативы Тарас Жовтенко дополнил коллегу.
«Российская пропаганда работает не столько на то, чтобы кого-то в чём-то убедить, сколько на то, чтобы разрушить доверие кого-то к чему-то. И нарративы распространяются не для того, чтобы аудитория поверила в какую-то конкретную фейковую новость. А для того, чтобы в сознании собрать определённую критическую массу фактажа, который будет играть на стратегический нарратив русских.
Если они говорят о том, что Украина полностью коррумпирована, то они убеждают в этом свою аудиторию за счёт вот таких новостей, как про жену президента Украины. Это не значит, что аудитория должна верить в каждую такую новость, просто аудитория должна в правильный момент вспоминать какие-то фейковые новости и иметь для себя свою аргументацию, что действиельно, правду говорят, что на Украине коррупция, потому что мы читали так и так», – стенал Жовтенко.
Спасибо!
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