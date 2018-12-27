27.12.2018, Москва, Владимир Гладков
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Россия, Украина
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«Мы убиваем русскомирцев с помощью русского топлива» – Янина Соколовская

Киев продолжает закупать у «страны-агрессора» топливо, на котором ездят украинские танки.
Об этом в эфире телеканала «Россия-1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора», заявила обслуживающая киевский режим киевская журналистка, автор российского “Коммерсанта” Янина Соколовская.

«Нужно было вводить санкции против совершенно других предприятий, против предприятий энергетического сектора. Но, с другой стороны, оправдание наших властей в том, что газ мы у России не покупаем, уголь мы у России не покупаем. А для ваших властей оправдания нет потому, что на вашем топливе ездят наши танки в АТО и стреляют по вашим любимым русскомирцам», – похвасталась журналистка.

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При этом телеведущий Евгений Попов в ответ предложил ввести более жёсткие санкции.

«Раз уж вы об этом так громко говорите, то и с этим разберутся в ближайшее время. Следующий пакет санкций будет гораздо чувствительнее, чем предыдущий потому что, видимо, вы очень хотите, чтобы санкционные списки были расширены», – прокомментировал ведущий.

«Ну, тогда мы тоже напряжемся, и сделаем свой проект», – огрызнулась Соколовская.

Напомним, что ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявлял, что жители Украины не могут платить за подорожавший газ (его Киев с наценкой закупает «по реверсу» в ЕС, зато не у России), население переходит на печное отопление, а рост спроса привел к подорожанию дров и их дефициту.

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