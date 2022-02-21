«Мы уже оккупированы!» – русофоб про украинское телевидение

21.02.2022  23:10 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Дзен, мова, нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, СМИ, Украина
Новости Украины

Наблюдая за украинскими телеканалами, складывается ощущение, что Украина уже проиграла войну и захвачена Россией.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил Алексей Кляшторный, со-координатор движения “украинское действие”, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Наблюдая за украинскими телеканалами, складывается ощущение, что Украина уже проиграла войну и захвачена Россией....

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«Я думаю, у всех такое ощущение, что украинское телевидение – омосковщенная, или одна из самых омосковщенных сфер нашей жизни. Включая украинское телевидение, часто кажется, что оккупация, которую мы сейчас все так боимся, и наступление войны, уже произошли.

Есть стойкое ощущение, что оккупация уже успешно настала, и мы находимся не в свободной, а в оккупированной Украине. По крайней мере так выглядит картина на центральных телеканалах украинского телевидения», – сказал Кляшторный.

Напомним, ранее во Львове отметили, что украинскому руководству необходимо бороться с русифицированностью жителей некоторых регионов, так как они якобы могут даже не заметить вторжения России.

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