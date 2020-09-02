В Белоруссию переброшены сотни экстремистов, подготовленных на Украине

02.09.2020, Москва, Елена Острякова

Более 200 экстремистов, подготовленных на территории Украины, действуют сейчас в Белоруссии.

Об этом сегодня на совместной пресс-конференции в Москве с белорусским коллегой Владимиром Макеем заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть подтвержденные сведения о том, что подобная деятельность ведется с территории Украины. Там есть и «Тризубец Степана Бандеры», и С-14, и Национальный корпус, и «Правый сектор». Все эти структуры занимаются провоцированием радикальных действий в Минске и других городах Белоруссии, финансируют соответствующие мероприятия, науськивают тех, кого они считают перспективными экстремистскими лидерами к тому, чтобы они вносили силовые элементы в ходе демонстраций в белорусской столице», – сказал Лавров.

По его данным подготовка экстремистов ведется лагерях на территории Волынской и Днепропетровской областей. Спецслужбы России и Белоруссии находятся в контакте по этому вопросу