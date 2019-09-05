Мы в полном окружении! Киевский депутат призвал вооружить до зубов всех пенсионерок

05.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Украину со всех сторон окружают вражеские и потенциально враждебные государства, готовые в любой момент напасть на «незалежную» и отобрать свой кусок территории.

Об этом в ходе молодежного семинара «Школа патриотизма» заявил депутат Киевсовета от националистической партии «Свобода» Юрий Сиротюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы имеем пять лет войны с Россией. Мы с трех сторон окружены врагом и его союзниками. Мы имеем Российскую Федерацию, у которой только вооруженных сил 800 тысяч, а у них еще есть Росгвардия и огромный резерв – вооружение, авиация, ядерное оружие. С Юга абсолютное преимущество России во флоте, Россия перегнала свой самый современный флот в Крым, поставила там ракетные установки.

Если до начала войны в Черном море господствовала Турция, и её флот был лучшим, как у страны НАТО, то сейчас Россия создала такую систему прибрежной береговой обороны и флота, которая позволяет ей господствовать в Чёрном море. И сегодня Россия в любую минуту может закрыть Украине выходы к Чёрному морю.

Мы имеем аннексированный Крым, который Россия превращает в ядерный бастион, мы имеем окопную войну в Донбассе.

На Севере у нас граница, не отделенная от России вообще. Когда начиналась война, я говорил, что мы должны заминировать границу с Россией, а потом десятки лет разминировать, перекрыть все пункты пропуска, перекрыть любое движение товаров, людей и услуг, любое сообщение, как это происходит с любой страной, с которой воюют.

Граница не демаркирована по всему направлению. Есть так называемая «стена Яценюка» – это небольшой ров и сеточка, которая должна нас защитить от российских танков. Это смешно, такие вещи можно строить против нелегальных мигрантов, но мы, к сожалению, воюем не с нелегальными мигрантами.

Мы имеем огромную границу с Белоруссией – союзным государством России, где сконцентрирована большая часть российских войск, где границу по Украине контролируют ФСБшники. Вы знаете, как украинский студент Гриб попытался поехать в Белоруссию и где он оказался, поэтому я очень не советую людям с патриотическими взглядами шастать по Белоруссии.

Мы имеем Приднестровье – непризнанную страну, где тоже сохранен российский контингент, то есть мы, фактически, с трех сторон окружены Россией», – обеспокоился националист.

При этом Сиротюк посетовал, что западные соседи Украины являются лишь номинальными её союзниками, и в случае ослабления Киева готовы в любой момент предъявить свои территориальные претензии.

«С другой стороны мы вроде бы имеем наших условных союзников – страны европейского сообщества. Но мы знаем, что польская властная элита реализует так называемую Ягеллонскую концепцию, и которая спит и видит, чтобы контролировать пространство от Балтийского до Чёрного моря.

А вы знаете, что американские аналитики спрогнозировали, что в 2050 году именно Польша будет самой большой и могущественной страной в Европе, а не Германия?

Польша возрождает свои давние имперские традиции, и она всегда так поступала, когда Украина была слабой. Польша хочет забрать себе Галичину, уже раздает карты поляка, Польша имеет претензии к Украине. Если Украина будет слабой, Польша с её 120-тысячной армией и населением, вполне может противостоять и имеет по отношению к нам определенные амбиции.

Есть Венгрия, нынешняя власть которой упорно считает Закарпатье территорией Венгрии. Венгрия имеет специальное Министерство по Закарпатью, открывает свои офисы в Закарпатье, поддерживает там свое этническое меньшинство, которое является большинством.

Есть Румыния, которая давно имеет определенные претензии к Буковине, и тоже их разведка работает. То есть, по факту, мы окружены с трех сторон страной, с которой мы воюем, и её сателлитами, и с четвертой стороны странами, которые при определенных обстоятельствах могут стать союзниками России, и исторически это делали, разделяя Украину», – подытожил Сиротюк.

Избежать раздела страны с «сильнейшей армией Европы», по мнению пропагандиста, может помочь только швейцарская модель, согласно которой все граждане должны быть вооружены и подготовлены к военному противостоянию.

«Я считаю, что мы не можем содержать огромную профессиональную армию, поэтому каждый гражданин Украины должен уметь себя защищать.

Формула Украины сейчас должна быть как в Швейцарии – мирный, до зубов вооруженный украинский народ.

На нас только тогда не будут нападать, когда Путин будет знать, что в каждом доме каждая бабушка имеет пулемет, пистолет, хорошо заточенный нож, и российские «зеленые человечки» просто будут перерезаны», – резюмировал Юрий Сиротюк.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что в Польше пустили поезд с картой, на которой ряд украинских городов обозначены как польская территория.