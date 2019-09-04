«Хана урожаю капусты. Польские братики отгрызли кусок Украины»

04.09.2019, Киев, Ольга Козаченко

В Польше пустили поезд с картой, на которой ряд украинских городов обозначены как польская территория.

Об этом на своей странице в Facebook пишет депутат Верховной рады прошлых созывов Алексей Журавко, разместивший также соответствующую фотографию.

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«Доскакались! В Польше запустили поезд с особенным дизайном по случаю годовщины Второй Речи Посполитой. На нем изображена карта, на которой украинский город Львов обозначен как часть Польши. Также как польские города отмечены на карте Луцк, Ровно, Броды, входившие в состав Польши до 1939 года и вошедшие в состав УССР по результатам пакта Молотова-Риббентропа. Вот вам и европейские ценности. Почему же молчат наши польские друзья?», – пишет Журавко.

«Польские братики нанесли наши города на свои поезда. Ну все. Такое не прощается. Хана урожаю капусты», – иронизирует в своем блоге киевский эксперт Дмитирий Марунич.

«Не просто нанесли, а нанесли в пределах государственной границы республики Польша. Брест не видно», – обратил внимание в комментариях к посту Алексей Бакалев.

«Так за Брест они могут по шее получить, а за Львов – только нежный поцелуй в жопу», – объяснил экономист Александр Дудчак.

Как сообщал ПолитНавигатор, на обложке польских паспортов будет изображен львовский мемориал борцам против независимости Украины