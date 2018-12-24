Мы все больше раздражаем Европу и Америку – украинский генерал

24.12.2018, Киев, Максим Карпенко

Украина оказалась без фактической поддержки стран Запада, поскольку создает для них трудности.

Об этом в эфире телеканала 112, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил экс-министр обороны Украины Александр Кузьмук.

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По его словам, поэтому все чаще из-за рубежа Украина слышит призывы к самостоятельному решению своих проблем.

«Мы становимся раздражителем для Европы и Америки. Мы создаем им трудности. Мы это ощущаем. Как нам реагировать на заявления: «Ну вы там между собой разберитесь». Один лидер и другой лидер, американский и немецкий [говорят Украине]: «Между собой там разберитесь». Это уже не просто намек – это демонстрация, что давайте, разбирайтесь, мы уже устали. И самое страшное в том, чтобы мы остались без политической поддержки», – заявил Кузьмук.

Ранее политолог Юрий Романенко заявил, что уставший от Украины Запад требует от нее адекватности и предсказуемости.