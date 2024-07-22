«Мы все такие!» – население Львова превратило похороны Фарион в демонстративный нацистский шабаш

Тарас Стрельцов.  
22.07.2024 17:17
  (Мск) , Львов
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Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Сюжет дня, Украина


Похороны убитой в пятницу экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион превратились в массовое бандеровское шествие в «лучших» галичанских традициях.

По информации местных СМИ, «тысячи людей» шли по центру Львова и выкрикивали нацистские лозунги, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Похороны убитой в пятницу экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион превратились в массовое бандеровское шествие...

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«Москали из Львова – геть!», «Мова имеет значение!», – кричала толпа.

Военкор Юрий Котенок обратил внимание на столпотворение.

«Если что, то это на похоронах русофобской ведьмы Фарион, которую убила собственная ненависть. Это к тому, сколько западенцев поддерживает такие животные взгляды, которые исповедовала покойница, кстати, член КПСС», – комментирует Котенок.

В храм гроб заносили ВСУшники с бандеровскими повязками на руках. Военкор Александр Коц оценил «похороны Фарион как украинский «Триумф воли 2.0»

«Только почетного караула в гестаповской форме не хватает. А вместо Лени Рифеншталь – круглосуточный одинаковый телемарафон по всем каналам», – отмечает Коц.

«Помню, как прекраснодушные украинские пропагандисты, все эти бужанские, казанские, назаровы, на каждую зловонную русофобскую отрыжку старухи Фарион упрекали российских журналистов.

Дескать, нашли на что обращать внимание. Да это же маргинальщина, которая не выражает чаяния всего украинского общества. Это треш-ток и фрик-политика, не влияющая на общий дискурс», – напомнил военкор.

А по итогу, делает вывод Коц, «вся Украина превратилась в одну коллективную Фарион».

«И сегодня во Львове хоронили уже не фрика или маргинала из подземелья, а икону новой незалежной, которая, не имея центра сытости, захлебывается в собственной ненависти и желчи. Посмотрите, бужанские и казанские, на эти похоронные толпы. Посмотрите на них, как в зеркало, в котором отражаетесь и вы, и ваши друзья, и ваши родственники. И вся сегодняшняя Украина.

Вы все сделали возможным ее еще прижизненный «триумф воли». Который нам и предстоит выжечь каленым железом русского оружия. Еще спасибо скажете», – написал журналист.

Примечательно, что на входе в храм стояли кинологи с собаками, которые проверяли сумки у людей, уличные вазы с растениями, урны и скамейки. Ранее оставшаяся в живых украинская писательница куда более умеренных по сравнению с Фарион националистических взглядов Оксана Забужко прогнозировала мощный теракт во время похорон. 

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