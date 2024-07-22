Во Львове уже готова могила для Фарион. Националистку похоронят сегодня, на фоне опасений теракта

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На историческом Лычаковском кладбище во Львове уже готова могила для застреленной неизвестным в минувшие выходные скандальной профессорки-филологини Львовской политехники, националистки и экс-нардепа от ВО «Свобода» Ирины Фарион

Коммунальные службы Львова в настоящий момент, как пишут местные СМИ, стригут траву и подметают улицу, ведущую к месту захоронения.

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Похороны Фарион должны начаться сегодня в 14:00 по Киеву. Ирония судьбы в том, что поборница украинского шовинизма, сделавшая себе политический капитал и имя на борьбе с разного рода «оккупантами» и «врагами Украины» Фарион будет похоронена рядом с могилами поляков 19 века. Так что посмертие уравняет всех – и тех, кто любил Украину, и тех, кто ее ненавидел.

Тем временем оставшаяся в живых украинская писательница куда более умеренных по сравнению с Фарион националистических взглядов Оксана Забужко прогнозирует мощный теракт во время похорон Фарион. Такое предупреждение она высказала на своей страничке в запрещенной в РФ соцсети.

Писательница боится, что при скученном в одном месте большом количестве людей будет очень легко совершить какой-то теракт.

«Так вот, если чуть-чуть понимать логику чекистского мышления, – они бы завтра на похоронах Ирины Фарион должны были запланировать во Львове максимально громкий теракт, с большим количеством жертв («собрать всех нациков в кучу и грохнуть» – а после этого можно и объявить своим крепостным. , что «цель СВО достигнута», почему нет?). Вот просто все на то указывает – что в этом месте «дорожной карты» сейчас им на насилие нужна какая-то такая «блестящая победа» (попробуйте на минуточку мыслить не как человек, а как преступник, и весь пазл вам сложится!)», – нагнетает Забужко.

Писательница обратилась в правоохранительные органы, чтобы те придерживались максимальной бдительности во время сегодняшних похорон.

«Очень хорошо, если я ошибаюсь, и это все только плод моего воображения. Но все же горячо надеюсь, что у СБУ тоже хватает воображения – на то, чтобы во Львове все соответствующие службы работали в режиме высочайшей бдительности», – добавила Забужко.

Напомним, стрелявшего в Фарион, а также заказчиков этого преступления украинская полиция так и не нашла. Также неизвестны и мотивы стрелявшего. Все мелькавшие в СМИ предположения и даже указания на конкретных людей оказались фейками.