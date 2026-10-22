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Войны на Украине и в Иране поставили Запад перед серьезным кризисом накануне зимы.

Об этом в рамках Глобального форума по безопасности в Дохе заявил советник президента Франции по стратегическим вопросам Ксавье Шатель, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам французского дипломата, этот кризис заключается в нехватке ракет-перехватчиков для ПВО, а также росте цен на топливо на мировых рынках.

«Очевидно, что после войны в Украине, а также в связи с этим недавним эпизодом (в Иране, – авт.), все обнаружили, что наши запасы по ряду возможностей были очень низкими, особенно коллективные запасы с точки зрения перехватчиков для систем противовоздушной обороны. И мы также узнаем об этом, в частности, благодаря новому характеру войны, в связи с передачей Россией технологии беспилотных летательных аппаратов Ирану и наоборот: сначала Иран помогал русским с «Шахидом», который в России стал «Геранью», а затем была также передача в другом направлении», – сказал он.

«Итак, нам приходится считаться с нехваткой ресурсов и с новым характером войны… Мы вступаем в зиму с двумя кризисами, которые не только отнимают у нас часть ключевых ресурсов, таких как перехватчики и так далее, но и приводят к резкому росту цен на нефть и газ. Это очень плохо для нашего населения, особенно в напряженный политический и предвыборный период в Европе», – заявил Шатель.

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