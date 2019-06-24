Мы занесены в списки на ликвидацию! – подельник Тымчука
Десятки украинских «героев», среди которых был и погибший киевский пропагандист Дмитрий Тымчук, якобы занесены в списки на ликвидацию на сайте «Русская весна».
Об этом в эфире «4 канала» заявил депутат от фракции «Блок Порошенка» Андрей Антонищак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Есть несколько десятков, которые изменили судьбу Украины. Мы все занесены в списки к ликвидации на сайт «Русская весна».
Не хочется снова одевать мантру и говорить, что «рука Москвы» (причастна к смерти Дмитрия Тымчука – прим. ред.), но причина точно не в смене власти», – сказал он.
Отметим, ранее блогер Анатолий Шарий заявил о предсмертной записке Дмитрия Тымчука, в которой покойный просил прощения за распространяемую клевету.
Спасибо!
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