24.06.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Политические убийства, Украина
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Мы занесены в списки на ликвидацию! – подельник Тымчука

Десятки украинских «героев», среди которых был и погибший киевский пропагандист Дмитрий Тымчук, якобы занесены в списки на ликвидацию на сайте «Русская весна».

Об этом в эфире «4 канала» заявил депутат от фракции «Блок Порошенка» Андрей Антонищак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть несколько десятков, которые изменили судьбу Украины. Мы все занесены в списки к ликвидации на сайт «Русская весна».

Не хочется снова одевать мантру и говорить, что «рука Москвы» (причастна к смерти Дмитрия Тымчука – прим. ред.), но причина точно не в смене власти», – сказал он.

Отметим, ранее блогер Анатолий Шарий заявил о предсмертной записке Дмитрия Тымчука, в которой покойный просил прощения за распространяемую клевету.

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