«Мы же были одним государством» – Тихановская не о России

27.08.2020, Москва, Елена Острякова

Бежавшая в Вильнюс бывшая кандидатка в президенты Белоруссии Светлана Тихановская чувствует историческую близость своей страны с Литвой.

Об этом она заявила в интервью «Дойче Вели», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы же были исторически когда-то одним государством – Великим княжеством Литовским. Поэтому естественно белорусы, литовцы и представители других близлежащих стран вместе были дружескими странами, так и остаемся», – сказала Тихановская.

По ее словам, она и раньше в мужем и детьми часто приезжала в Вильнюс, чтобы

«побыть в Европе».

Ранее Тихановская высказывалась против пребывания Белоруссии в Союзном государстве с Россией.