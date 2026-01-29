Мы зря понадеялись на теплую зиму: Киев потерял всю тепло-генерацию – эксперт-энергетик 

Игорь Шкапа.  
29.01.2026 18:22
  (Мск) , Киев
Просмотров: 615
 
Украине, несмотря на заявления властей, будет сложно восстановить объекты, которые обеспечивали Киев теплом и электроэнерегией.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил бывший глава Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Григорий Плачков.

Он подчеркнул, что из-за значительных разрушений энергообъектов Киев потерял возможность обеспечивать регион теплом и светом.

«Заменить киевские ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 очень быстро, на мой взгляд, (я не могу комментировать заявления официальных наших министров и других руководителей), будет очень тяжело», – признает эксперт.

Кроме того, он рассказал, какую «самую большую ошибку» совершила Украина накануне этой зимы.

«Мы считали, и я считал, что не будет такой зимы, что мы пройдем более или менее стабильно, не будут такие низкие температуры, не будет такого интенсивного обстрела за все время полномасштабной войны. Враг обстреливает объекты критической инфраструктуры, объекты энергетики…

К сожалению, иногда зима, как говорят, выстреливает, да? И вот поэтому эти факторы – и обстрелы, и такая низкая температура – наложились», – жалуется Плачков.

