Мягкость ВС РФ даёт Украине возможности для наступления – эксперт

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Попытка контрнаступления ВСУ на артёмовском направлении стала возможна из-за визита украинского президента Владимира Зеленского в этот регион, из-за чего российские войска якобы прекратили обстрел.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил российский журналист Иван Панкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вчера в Донбассе побывал Зеленский, и на этом фоне у меня появилась догадка, почему же вдруг, внезапно, они смогли осуществить контратаку. Всё лежит на поверхности – если там Зеленский, значит, нам была команда не стрелять. Там ведь Зеленский. Та же самая история, что была в Херсоне сразу после отвода войск, и в Изюме, сразу после перегруппировки и отвода войск. С такими успехами Зеленскому можно взять автомат, и просто идти. А за ним кавалькадой будут идти ВСУ, и никто стрелять не будет», – уверен Панкин.

С ним не согласился российский политический обозреватель и радиоведущий Игорь Виттель.

«Никакого Зеленского там не было. Нам уже неоднократно показывали, как замечательные американские киношники снимают Зеленского, они сами это показывали. Как они снимают на хромакее, используют самые современные технологии, снять они могут что угодно», – возмутился он.

Политобозреватель предупредил, что киевский режим совместно со своими западными кураторами сейчас готовят крупную провокацию, вплоть до подрыва Запорожской АЭС.

«Сейчас будут предприниматься вообще все возможные попытки, подтягиваться силы, вооружения и наёмники, чтобы продемонстрировать хоть какой-то успех. Потому что после визита Си в Москву тон американской прессы прям такой озабоченный: «Товарищи, нам нужно менять свою внешнюю политику, мы недооценили возможности союза России с Китаем». А сейчас, когда Си ничего не ответил Зеленскому, хотя Белый дом настаивал на звонке Си Зеленскому, ничего не произошло. Сейчас будут предприниматься отчаянные попытки прорыва. Это уже последний решительный бой, и дальше уже пойдёт в ход что-то невообразимое. И, продолжая тему обеднённого урана, сейчас будет пущено в ход всё. Включая массированную психологическую атаку. Сейчас в чём-нибудь обязательно обвинят Китай, в преступлениях против человечности. Обвинят Россию, будет масштабная провокация, и попытаются прорвать нашу оборону. Думаю, они должны взять новую высоту [после истории с Бучей], это уже отработанный фейк. Уже глава МАГАТЭ сказал, что они против демилитаризации зоны АЭС, потому что «это будет означать легитимизацию присутствия России на Украине», – добавил Виттель.

В свою очередь, военный эксперт, представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко отметил, что украинский президент вполне мог посетить Донбасс тайно.

«Сомневаюсь, что Зеленский был именно в Артёмовске. Возможно, это был Часов Яр, который находится юго-западнее. И то, что он туда приехал – нет противоречий, потому что ещё есть логистические пути, которые более-менее безопасно могут вести в данные населённые пункты. Более того, не следует забывать, что противник прибегает к таким запрещённым методам, как использование санитарной техники для перемещения и перевозки боекомплекта, и другим ухищрениям. Мы же не можем определить, кто едет на «скорой помощи», и придерживаемся международных конвенций. А на них спокойно могут перемещаться и Зеленский, и другие боевики. Поэтому способов перемещаться у них большое количество, тем более, что они знают, по их мнению, наши слабые стороны – не наносим удары по санитарным или гражданским автомобилям, только в случае стопроцентного подтверждения, что они используются в военных целях», – резюмировал эксперт.