Зеленский вновь безнаказанно посетил район боевых действий

Игорь Шкапа.  
22.03.2023 16:53
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Украина


Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что посетил позицию украинских войск в районе Артемовска.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», говорится в телеграм-канале украинского президента.

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что посетил позицию украинских войск в районе Артемовска. Об...

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Он сообщает, что провел награждение украинских военнослужащих.

«Донетчина. Передовые позиции украинских военных на Бахмутском направлении. Имею честь сегодня быть здесь и наградить наших героев. Пожать руку и поблагодарить за защиту суверенитета нашего государства», – сообщил глава Украины.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», российские подразделения взяли завод «Востокмаш» в Артемовске, где Зеленский проводил награждение оборонявших город украинских военных.

Примечательно, что он не первый раз приезжает в районы боевых действий. Прежде он провел фотосессию в Изюме, от которого отступили российская войска. После вывода ВС РФ с правого берега Днепра он посетил Херсон.

Примечательно, что сообщение о визите Зеленского в Донбасс появилось вскоре после посещения Мариуполя президентом России Владимиром Путиным.

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