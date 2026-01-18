Назначенный на должность главы Зе-офиса начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов (признан террористом в РФ) ради самопиара погубил самый элитный спецназ Украины.

Об этом на канале «Liberty UA» заявил списанный офицер ВСУ Евгений Бекренев (Арти Грин), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«У меня по Буданову непопулярное мнение. Я не считаю его патриотом Украины. Да, он военный формально, у него есть воинское звание. Но я считаю его деятельность вредоносной для украинской армии. И я полагаю, что на новом месте вредоносность этого персонажа не уменьшится.

Я считаю, что Буданов – это очень негативный персонаж для украинской армии, и вообще в контексте войны. Я докажу, у меня есть убеждение, что этот человек вреден в контексте этой войны.

Он деклассировал Главное управление разведки. Он уничтожил элитный спецназ ГУР. На его руках кровь наших солдат и офицеров, самых элитных подразделений, которые пролили свою кровь не ради каких-то достижений или борьбы с врагом, а ради пиара конкретно этого персонажа.

И ему это не простится, совершенно точно. И мало того, я убежден, что он делает это не просто из дурости или шкурных побуждений, а это злонамеренные действия», – уверен Бекренев.