Мясорубка в Урожайном: ВСУ не смогли взять поселок под свой контроль

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В Запорожской области, по итогам референдума ставшей частью России, продолжаются тяжелые бои за населенный пункт Урожайное.

Как сообщал «ПолитНавигатор», вчера из Урожайного вышли российские подразделения, но при этом украинские формирования контролируют лишь северную часть поселка.

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«Урожайное – север под прочным контролем противника. Центр и юг – серая зона… Старомайорское – север под контролем противника. Юг – серая зона. В идеале для нас – затянуть бои в районе Старомайорского и Урожайного еще на 3-4 недели», – описывает текущую ситуацию военный обозреватель Борис Рожин.

Кроме того, в сети появились кадры нанесения ВКС ударов по Урожайному управляемыми авиабомбами.

«Не думаю, что хохлы на этих кадрах сильно обрадовались «освобождению» Урожайного. Это управляемые авиабомбы. Сидели бы хохлы дома, или били военкоматовских на улицах и толпой. Все безопаснее», – комментирует видео военкор Дмитрий Стешин.

О ходе вчерашних боев проинформировал паблик бригады «Восток», которая воюет на этом участке.

«Вчера обе стороны пустили в ход все ресурсы – сегодня идёт восполнение. Невольно возникла краткосрочная передышка. На поле боя сочувствие в гости не приходит, но, видя, какой урон несёт противник в Урожайном, мы испытали чувства, которые сложно описать. Нам не хватало пехоты и техники, но средств поражения было достаточно, чтобы перемалывать значительную часть того, что противник бросал на взятие посёлка. Урожайное напоминало мясорубку, в которую входили живые люди, а выходил фарш. Количество уничтоженной и повреждённой техники исчислялось не единицами. Остался очень специфический осадок: Урожайное мы уступили, при этом нанесли такой урон, что часть нашего сознания отказывается понимать мотивы украинского командования. Так гнать на убой своих могут только те, кто ненавидит их сильнее нашего», – пишет «Восток».

Примечательно, что Украина пока так и не смогла подтвердить занятие Урожайного, признав, что бои за поселок продолжаются.

«В ходе наступательных действий Силы обороны таврического направления продолжают освобождение населеного пункта Урожайное», – заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр.