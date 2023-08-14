Потеря Урожайного: пиррова победа или серьезный успех ВСУ?

Критически сложной остается ситуация на Запорожском направлении, где идут тяжелые бои за село Урожайное, откуда в течение последнего времени поступала противоречивая информация.

То сообщалось, что Урожайное отставлено российскими войсками. Потом эта информация опровергалась – утверждалось, что ВСУ контролируют лишь южную часть.

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Что происходит на этом участке сейчас, выяснял «ПолитНавигатор».

«По нашему молчанию вы уже, наверное, поняли, что ситуация сложная. Мы уперлись и поражение на Урожайном признавать не торопимся – предпринимаем все меры, чтобы выправить ситуацию. Воздух насыщен дронами, снарядами, дымом от разрывов: небольшой перерыв ночью – и всё по новой. Мы уже на всякий случай разворачиваем фланги – готовимся менять направление. Те позиции, которые были в глубине нашей обороны, когда линия фронта была ровная, и рассматривались, как вторые-третьи эшелоны, – в случае, если противник выйдет нам во фланг, станут линией соприкосновения. У нас была практика рассматривать их, как более спокойные, и отправлять на них менее боеспособный личный состав – возрастных, восстанавливающихся, которых медицина уже выписала… Теперь статус этих позиций может резко поменяться, и к этому нужно быть готовыми», – предупреждает в своем паблике бригада «Восток», ведущая бои на этом направлении.

Основатель «Востока», заместитель начальника Главного управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский отмечает, что в этом случае достаточно объективно описывается ситуация и заостряет внимание на ряде проблем.

«На этом участке не было привлечено дополнительных сил из резерва, не было переброшено новых артдивизионов – бои ведутся теми силами, которые имеются в наличии. Прямо скажем – небогатыми силами. Противник взял Старомайорское, теперь он воюет за Урожайное, а про Старомайорское мы уже начали немного забывать. И дело не только в том, что одно событие вытесняет другое – дело в том, что между событиями проходит немало времени: так непросто теперь противнику, который долго готовился к наступлению, брать каждую точку на карте», – пишет военный.

По его словам, бойцы «так и не дождались обещанного подкрепления на Урожайном, которое должно было со дня на день подойти».

«Но ни один дом не сдавался без боя. Всегда случаются неразбериха и взаимные претензии, когда на участке стоят подразделения разной подчинённости. Но каждый выполнил свою функцию настолько, насколько смог. Отдельно хочу отметить подразделения местного спецназа и внутренних войск ДНР: уставшие, действуя на пределе возможного, тихо матеря про себя и вслух начальство, они выжимают из себя всё, на что способны. Если армия, как это нередко бывает, припишет всё себе – это будет несправедливо. Да, мы несем потери, но каждая маленькая победа для противника – это пиррова победа», – считает Ходаковский.

Донецкий военкор Алексей Акутин утверждает, что из Урожайного ВС РФ вышли.

«Противник переходит к новой стратегии – непрерывному наступлению (скорее всего на юге), где он будет сохранять инициативу до тех пор, пока мы не научимся наступать и не получим больших территориальных приобретений. Перелом наступит тогда, когда наши территориальные приобретения будут больше территориальных утрат. Вот тогда можно говорить о переговорах и окончании войны. Сейчас же на фронте сложилось некое равновесие. Мы понемногу теряем территории на юге, но понемногу отвоевываем их на севере», – отмечает Акутин.

По его словам, врагу это невыгодно, поэтому он перешел к третьему этапу наступления, суть которого в атаках на позиции 58-й армии в районах Пятихаток и Работино, а также на позиции 5-й и 36-й армий с одновременным форсированием Днепра, рубежи на левобережье которого обороняют сильно поредевшие войска ОГ «Днепр».

«Везде есть у него успехи, что заставляет наше командование вести оборону преимущественно элитными частями. В район Работино выдвинулась 7-я дшд, которая вместе с 42-й мсд и 810-й бригадой МП отражает атаки ВСУ. Ночью наши войска вышли из Урожайного. Под Клещеевкой противника контратакуют 83-я десантно-штурмовая бригада, части 106-й и 76-й дивизий ВДВ, а вот ОГ «Днепр» «прохлопывает» на левом берегу Днепра один плацдарм за другим (теперь их уже два – в районе Антоновского моста и Казачьих Лагерей), при том, что противник (121-я и 126-я бригады ТРО) не имеет тяжелого вооружения. Касательно остальных участков севернее Артемовска – там идет встречное сражение, и на данном этапе противник атакует, а мы отбиваемся», – резюмирует Акутин.

В ВСУ пока воздерживаются от сообщений о переходе под их контроль Урожайного. Так, заммнистра обороны Анна Маляр лишь сообщила, что «украинские войска имеют успехи в Урожайном».

Российский тг-канал «Образ будущего» сообщает нерадостные новости по ситуации с Урожайным.

«По Урожайному – не фейк. Мы отошли полностью. Нельзя нести такие огромные потери из-за кассетных боеприпасов, позиции плохо оборудованы, а от кассет вообще не защищены. Принято решение перегруппироваться и снести Урожайное полностью. ФАБы полетят ближе к вечеру. Будет им территориальная победа. Под Купянском наступление наше забуксовало, закрепляемся на занятых территориях. В целом все норм, ЛБС уверенно держится, укрепляется», – успокаивает паблик.

Автор тг-канала «Воин DV», отслеживающий боевую хронику дальневосточных морпехов, описывает хронологию событий по Урожайному.

«Смогли чуть подробнее поговорить с участниками обороны Урожайного из 40-й бригады морпехов, которые только что вышли на более-менее устойчивую связь, и восстановить хронологию крайних дней в Урожайном. Подразделения бригады оттянулись из села вслед за «Штормом-Z» в ночь с 12 на 13 августа, а на утро поступила задача готовиться возвращаться обратно и усилить позиции, которые удерживала 155-я бригада (по другим подразделениям информации нет, но не потому что их там не было, а потому что сам источник дословно говорит, что всей картины не видит). Ко второй половине дня 13 августа командование, судя по всему, приняло решение начать организованный отход и вечером 40-я бригада прикрывала выход 155-й, которая затем сменила своих тихоокеанских коллег и отступала уже в крайнюю очередь», – пишет «Воин DV».

Достаточно неприятный пост, посвященный ситуации на этом участке, опубликовал военкор Роман Сапоньков, критикующий работу российской военной пропаганды.

«По уходу из Урожайного. Вы, возможно, видели сообщения от всякий мелких каналов с агрессивной, подчёркнуто маскулинной накачкой на позитив. Это так работают наши ЦИПСО при МО. Просто их работа, должности, ветеранские звания, ничего больше. К подаче информации они никакого отношения не имеют. Это они регулярно вкидывают супер-новости, что ВСУ вырезали почки у мирных жителей в Одесской области. Или солдаты ВСУ ссались в штаны после атаки российских десантников, а те их резали голыми руками как петухов. Или что новая российская РЭБ погасила все «Старлинки» на 40 км фронта. Ну и т.д. Сочинительство сказок из уютных тыловых кабинетов. Я это к чему? Первое, не верьте маленьким каналам без имени, второе, людей, говорящих правду, мочат такие же деятели. Поэтому когда увидите, что очередного военного блогера начали мочить сеткой неизвестных каналов численностью по 1000-5000 подписчиков, знайте, что это заказ от МО. Скорее всего блогер написал что-то, что плохо влияет на кабинетную карьеру в глубоком тылу», – пишет Сапоньков.

Паблик «Тихоокеанский флот» считает, что потеря Урожайного принципиально ничего не изменит.

«Обращаемся к паникёрам, разгоняющим уже несколько дней «сдачу» Урожайного. Наши войска планомерно изматывают противника и выход из данного населенного пункта в серой зоне существенного изменения не принесёт. В тактике это называется маневренной обороной, главной целью которой является измотать и выбить у противника самые боеспособные силы, после чего перейти в наступление. Для это используются заранее подготовленные выгодные позиции, минирование, продуманная система огня. Посмотрите на карту и ответьте сами себе на вопрос на сколько важен этот населенный пункт в системе нашей обороны и как он может открыть дорогу на Мариуполь. Сколько заблаговременно подготовленных линий обороны на данном направлении говорить не будем, но знайте, что противник приблизился только к первой из них. Если ВСУ будет с такими же «успехами» наступать дальше, то у него скоро закончится людской ресурс. Может именно этого они и добиваются…? Нашим командирам главное не вестись на поводу у таких паникёров и не допускать таких же ошибок, руководствуясь военной наукой и опытом», – говорится в публикации.

Кроме того, «Тихоокеанский флот» поднимает тему, затронутую Сапоньковым:

«Что касается перепалки админов военных телеграм-каналов с поиском виновных, то считаем это недопустимым. Любое обвинение брата по оружию работает на противника. Командование на месте, оно знает кто как воевал».